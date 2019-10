Karaté: l'Iran remporte l'Open de Moscou

Plus de 642 compétiteurs, parmi les meilleurs karatékas mondiaux, participent à l’Open de Moscou qui compte pour le classement par points de la qualification olympique.

Le tournoi a réunit les meilleurs compétiteurs mondiaux, hommes et femmes, pendant trois jours du vendredi 4 au dimanche 6 octobre 2019.

L'Espagne, avec deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze, s'est classée deuxième et l'Azerbaïdjan, avec deux médailles d'or et une de bronze, s'est palcée au troisième rang. L'équipe de France est devenue 4ème.

