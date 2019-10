18 pays présents au Salon international des opportunités d'investissement dans le secteur minier

L'exposition, qui se tient en marge du 8e Colloque international sur les opportunités d'investissement dans l'industrie minière iranienne et accueille plus de130 sociétés nationales et étrangères, a réuni le vice-ministre de l'Industrie et président de l’IMIDRO (Développement et rénovation des mines et des industries iraniennes) et de l’IDRO (L’organisation iranienne pour le développement industriel et la rénovation), et le responsable de l'Organisation iranienne du génie minier.