L’Iran s’oppose à toute éventuelle opération militaire en Syrie

Téhéran (IRNA)-Réagissant aux récentes évolutions au nord syrien et à une éventuelle intervention militaire des forces turques dans le territoire syrien, la diplomatie iranienne s’est dite opposée, dans un communiqué, à toute opération militaire potentielle avant de mettre en garde contre tout agissement inutile qui ne pourrait pas répondre aux inquiétudes d’Ankara en matière de la sécurité et qui entraînerait par contre des pertes en vie humaine et en matériel à grande échelle.