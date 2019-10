Les entreprises iraniennes présentent leur savoir-faire à la Foire Expopharm de Düsseldorf

Un Pavillon « Iran » était présent pour la deuxième année consécutive sur la Foire Expopharm Düsseldorf, salon professionnel international spécialisé dans le secteur pharmaceutique, qui a eu lieu du 25 au 28 septembre 2019.

L’Expopharm est un salon professionnel international spécialisé dans le secteur pharmaceutique qui s’est établi en tant que salon leader en Europe pour ce secteur. Elle a lieu une fois par an à Munich et à Düsseldorf à tour de rôle et ne peut être accédée que par les visiteurs professionnels. L’Expopharm a été fondée en 1949 en tant qu’exposition pharmaceutique et informe désormais des innovations les plus importantes de tous les secteurs du monde des pharmacies: des médicaments, des produits de soins, des alicaments, des remèdes naturels, mais aussi de l’équipement de pharmacies et de littérature spécialisée.

«Arena Hayate Danesh», «Bonyaneh Salamant Andisahneh Farda», «Pardican sarv», «Makianeh Dameh Pars», «Mim Darou» et «Noavarieh Zistieh Gouya» étaient les six entreprises iraniennes présentes au salon.

