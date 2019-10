Le Leader qualifie de « brillante manifestation du talent iranien et de l’effort révolutionnaire » les entreprises du Savoir

Téhéran (IRNA)- Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a visité mardi matin 8 octobre à Téhéran, le salon des plus importantes sociétés iraniennes du savoir et des technologies, le qualifiant de « brillante manifestation du talent iranien et de l’effort révolutionnaire des scientifiques et des experts du pays ».

Au cours de cette visite de deux heures, le Leader a parcouru les allées de 30 stands s'arrêtant pour discuter. Il a écouté les technologues et les chercheurs qui lui ont mis au courant des dernières réalisations du pays sur plans scientifique et technologique mais aussi des projets commercialisés enregistrés par des jeunes et des professionnels iraniens. Le Leader a salué à cette occasion les chercheurs, les spécialistes et les exposants qui ont organisé ce salon. Dans le cadre de cette visite, Sourena Sattari, Vice-président iranien pour la Science et de la Technologie, a présenté un rapport sur les approches et les plans du département pour passer de l’économie pétrolière à l’économie fondée sur le savoir.