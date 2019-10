Le Leader déclare «interdites» la construction et le stock de la bombe atomique

S’exprimant à l’occasion d’une audience accordée mercredi 9 octobre à un groupe de jeunes élites et talents scientifiques iraniens, le Leader de la RII a déclaré : « Au nom des lois du bien-aimé Islam, nous avons déclaré « absolument illicite » l’utilisation de cette arme (atomique).

« Il s’agit d’une interdiction religieuse définitive et Il n'y a donc aucune raison de dépenser pour la fabrication et le stockage des armes que nous considérions absolument illicites », a-t-il insisté.

S’attardant sur la nécessité de satisfaire les besoins et les aspirations des êtres humains, sans mésuser du savoir et de la science, l’honorable Ayatollah Khameneï a poursuivi : « La science, une fois combinée avec une bonne culture à des fins humanitaires, peut favoriser le terrain à l’homme pour qu’il jouissent de vrais bienfaits de la sciences et du savoir ».

« Combinée avec la doctrine erronée d’un hégémonisme avide du pouvoir, cette science a abouti à la fabrication de la bombe atomique et s’est transformée en une menace majeure pour le monde et l’humanité », a-t-il déploré