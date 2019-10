Syrie : le retrait américain positivement accueilli par Téhéran

S'adressant aux journalistes mercredi 9 octobre, Mahmoud Vaezi a déclaré que nous devrions tous nous efforcer de résoudre les problèmes auxquels sont confronté les Syriens par le biais de la diplomatie négociée.

** L'action militaire dans le nord syrien va au détriment de la région

Mahmoud Vaezi réagissant à la position turque et à son intervention militaire dans le nord de la Syrie a déclaré : « Nous comprenons les préoccupations frontalières de la Turquie (voisin de la Syrie) et nous en avons parlé avec les autorités d’Ankara, mais l’option militaire ne peut jamais rétablir la sécurité et vue les réalités de la région et nos évaluations, cette intervention va au détriment de la région et ne garantie pas la sécurité », a-t-il conclu.

