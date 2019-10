«Le chant de la bergère» un documentaire iranien diffusé sur Arte, primé en Corée du Sud

Le documentaire iranien a remporté le prix du seul festival de films sur le thème de la montagne en Corée du Sud, situé dans le comté d'Ulju (sud-est).

« Bien-Aimée » était en compétition avec dix autres titres, dont "Winter After Winter" du réalisateur chinois Xing Jian, pour le prix NETPAC, qui est attribué au meilleur film asiatique au nom du Réseau pour la promotion du cinéma asiatique.

Il a été l’un des documentaires iraniens les plus couronnés de succès l’année dernière, participant à plusieurs festivals de films notables tels que Hot Docs et Berlin.

Ce documentaire est également disponible sur Arte du 09/10/2019 au 04/11/2019, selon le site de la chaîne.

Mariée très jeune à un homme plus âgé, avec qui elle a eu onze enfants, Firouzeh a toujours vécu à la montagne, dans le nord de l'Iran. Toute l'année, elle s'occupe de ses vaches, ramasse du bois pour se chauffer et grimpe dans les arbres. Au fil des saisons, ce documentaire suit le quotidien de cette femme de 82 ans, solitaire, indépendante et douée pour le chant, l'une des dernières vachères iraniennes.

Le film montre son caractère aimable et affectueux, ainsi que son courage et sa force pour s'attaquer aux difficultés de la vie dans les montagnes d'Alborz sans les possibilités de la modernité et de la technologie. Elle croit que le bonheur réside dans la simplicité de la vie.

La quatrième édition du Festival du film de montagne d'Ulju (UMFF) s'est déroulée du 6 au 10 septembre et a projeté 31 films de 20 pays.

