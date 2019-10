L'intervention militaire turque en Syrie: l'accord d'Adana, une meilleure option pour rétablir la sécurité (Zarif)

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré samedi dans un Tweet que la République islamique d'Iran attendait du gouvernement turc qu'il respecte l'accord d'Adana sur la Syrie, qui est efficace pour éliminer les problèmes de sécurité de la Turquie.

L'accord d'Adana entre la Turquie et la Syrie - toujours valable - peut être le meilleur moyen d'assurer la sécurité, a écrit Zarif sur son compte Twitter samedi. L’Iran peut aider à réunir les Kurdes syriens, le gouvernement syrien et la Turquie afin que l’armée syrienne et la Turquie puissent garder la frontière.

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères avait exprimé sa préoccupation devant les attaques militaires turques contre la Syrie.

Exprimant l'inquiétude du ministère des Affaires étrangères iranien à propos de l'opération militaire turque menée sur le territoire syrien, le communiqué indique que, compte tenu de la situation humanitaire et des dangers auxquels les civils sont exposés par l'offensive turque, l’Iran a demandé la fin immédiate des attaques militaires et du retrait des forces militaires turques du territoire syrien.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**