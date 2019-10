Iran/Chine : le développement des relations bilatérales, « une priorité »

Pékin (IRNA)-L'ambassadeur d'Iran à Pékin, Mohammad Kechavarz Zadeh, a souligné le potentiel de coopération bilatérales, affirmant que l'Iran et la Chine, en tant que deux pays amis, ont des relations étroites et en développement, et le renforcement de ces liens alors que la République populaire de Chine célèbre son 70e anniversaire est l'une des priorités des deux parties.

S'adressant à l’IRNA samedi 12 octobre, l’ambassadeur d’Iran en poste à Pékin, Mohammad Kechavarz Zadeh a évoqué l’initiative chinoise « Une ceinture, une route » pour dire que ce plan a crée des liens économiques, politiques et sécuritaires entre la Chine et d’autres pays dont l’Iran et offert de nombreuses opportunités en faveur des intérêts géopolitiques des parties prenantes. Le diplomate iranien a déclaré que les relations entre l'Iran et la Chine, étaient entrées dans une nouvelle phase au cours des deux dernières années, en passant à des relations stratégiques globales. Faisant référence aux multiples déplacements et visites organisés, ces derniers mois, entre les hautes autorités des deux pays, l’intéressé a ajouté que ces évolutions promettent de renforcer les relations dans tous les domaines. ** Le plan stratégique à 25 ans Iran/Chine

L’ambassadeur de la République islamique d’Iran s’attardant sur le plan stratégique à 25 ans sino-iranienne a déclaré que les relations entre les deux pays après la visite du Président Xi Jinping en Iran en 2016 avaient été renforcées pour devenir « stratégiques ». Dans ce cadre, les deux pays envisagent de développer et de renforcer leurs relations à long terme. A cette fin, le ministre iranien des Affaires étrangères a proposé un plan stratégique à 25 ans sino-iranien à Pékin. Il a ajouté que la partie iranienne a soumis le projet et que la partie chinoise en examinait les détails. ** Tourisme : Il existe un énorme potentiel pour la coopération bilatérale



Dans une autre partie de son discours, l'ambassadeur iranien en Chine a souligné la capacité de la coopération pour le tourisme chez deux parties et déclaré: « Environ 150 millions de touristes chinois voyagent à l'étranger chaque année et si nous pouvons avoir une part de cela, nous serons témoin du développement de notre industrie touristique nationale.