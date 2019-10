L’Iran continue à coopérer avec la Syrie « jusqu’à l’éradication définitive du terrorisme »

Rencontre entre l'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Adnan Mahmud, et le Conseiller du Leader de la Révolution islamique d’Iran (RII), le samedi 11 octobre 2019©IRNA

Téhéran (IRNA)- Le Conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique, Ali Akbar Velayati, affirmant que soutenir la le peuple et le gouvernement syriens et défendre les positions légitimes de Damas font partie de la politique de principe de la République islamique d’Iran, a appelé à la poursuite des coopérations jusqu’à l’éradication définitive du terrorisme et des courants extrémistes.