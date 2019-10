Le film iranien Domino en première mondiale au festival de Hof en Allemagne

Domino, le travail conjoint des cinéastes iraniens et allemands, relate la vie de Yalda qui, malgré de nombreux différends avec son mari, tente de maintenir leur relation en raison de ses peurs. Mais leurs différences augmentent et ils ne sont plus compatibles, ce qui provoque leur divorce.

Fondé en 1967 par des jeunes réalisateurs allemands tels que Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders et Heinz Badewitz, qui en a longtemps été le directeur, les Hofer Filmtage sont devenus l'un des festivals de cinéma les plus importants en Allemagne.

Le Festival de Hof, baptisé par Wim Wenders H.ome O.f Films, se consacre à la découverte de jeunes talents et offre un forum aux réalisateurs indépendants allemands et internationaux.

