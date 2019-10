Championnat du Meilleur fabricant en Chine : la médaille d’or au cou d’un lycéen iranien

Selon le rapport du samedi de l’IRNA, un camp scientifique intitulé « La ceinture et la route » a été organisé en Chine, auquel ont participé 5 lycéens étudiants (2 garçons et 2 filles) de la République islamique d’Iran, en coordination avec le Centre national de formation des jeunes talents du Ministère de l’Education, à Naming en Chine. Les participants à ce concours ont été sectionnés d’après certains critères (parer couramment l'anglais, avoir une base élevée scientifique et âgés de 13 à 15 ans). Ils étaient venus de 43 pays.

Ce camp international est conçu pour favoriser les interactions scientifiques et culturelles entre la Chine et d’autres pays et pour promouvoir un esprit d’innovation, de créativité et de prospérité parmi la jeune génération.

La République islamique d’Iran a participé pour la deuxième fois au camp scientifique et à l’atelier «Ceinture et route » de Chine.

Ont participé à l’événement culturel des représentants de divers pays à savoir : « La Colombie, le Soudan, la Chine, l'Azerbaïdjan, l'Australie, l'Iran, Oman, l'Indonésie, le Kenya, le Vietnam, la Tunisie, le Pakistan, Singapour, le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie, l'Inde et les Philippines ».

