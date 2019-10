Les exportations iraniennes non pétrolières, « considérablement augmentées »

Le Président du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie irano-allemande, Abbas Ali Qassaï, s’exprimant en marge d’une conférence sur « Les relations commerciales germano-iraniennes-Statu et Perspective », tenue ce weekend, a déclaré au journaliste de l’IRNA à Téhéran: « Le marché de devises en Iran est resté relativement stable pendant une période donnée, ce qui témoigne du bon bilan de la Banque centrale iranienne. Et cette réalisation positive offre un contexte relativement favorable aux particuliers et aux entreprises actives dans les activités d'exportation et d'importation ».

Il a ajouté que le processus d'importation de marchandises dans le pays est également en cours, bien que de manière modérée.

M. Qassaei a également noté les progrès réalisés dans l'industrie manufacturière iranienne malgré les sanctions, indiquant: « L'industrie iranienne a beaucoup évolué ces derniers temps ».

« En plus d'accroître la production et l'exportation de produits traditionnels, de bons développements ont eu lieu, à titre d’exemple dans le domaine de la médecine, des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Iran-Allemagne, après celle d’Allemagne- Inde, était la plus grande salle commune de la République fédérale d'Allemagne à l'étranger.

« La Chambre des Industries et des Mines de Berlin soutient la chambre commune Iran-Allemagne, ce qui signifie que le pays est particulièrement intéressée par un partenariat commercial avec Téhéran.

