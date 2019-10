Malgré les sanctions imposées, l'Iran a connu une hausse de 9% dans la production sidérurgique; ce qui a fait la dixième producteur mondial et lui a permet de devancer la France et l'Italie, a fait savoir samedi le ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Reza Rahmani.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**