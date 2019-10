Festival international DOK Leipzig : les « Relations familiales » d’Iran en compétition

Produit par le Centre national pour le développement du cinéma documentaire et expérimental, « Les Relations familiales » est la seule œuvre à représenter l’Iran au Festival allemand de longs métrages documentaires. Il va rivaliser avec dix autres films du monde entier.

Le Festival international du film documentaire et du film d'animation de Leipzig, aussi connu sous l’appellation de DOK Leipzig, est le festival le plus ancien consacré au film documentaire et au film d'animation qui se tient chaque année, fin octobre, à Leipzig en Allemagne.

Le 62ème Festival international de Leipzig se déroule du 28 octobre au 3 novembre en Allemagne.

