L’Iran ne cédera pas aux pressions américaines (Leader)

Le commandant en chef des forces armées iraniennes, l'Ayatollah Khamenei s'est rendu ce dimanche 13 octobre à l’Académie militaire pour participer à la cérémonie de la remise de diplôme aux élèves officiers.

Le Leader de la Révolution islamique s'est félicité de "l'autorité" et du "respect dont jouit le Corps des gardiens de la Révolution islamique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays : "Par leur hostilité, les Américains ont contribué à ce que le CGRI gagne à la fois en respect et en autorité", et ceci aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays : " En laissant apparaître leur violence, en agissant en ennemi absolu, les Etats-Unis ont contribué à la gloire du CGRI, à son renforcement. Au fait les ennemis de Dieu Tout puissant s'opposent à ses serviteurs. Or cette hostilité ne fait que rendre les serviteurs de Dieu plus grands, plus respectés, a affirmé l'Ayatollah Khamenei.

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution islamique a évoqué les capacités militaires du CGRI : " Le CGRI devra disposer des armements les plus modernes, les plus performants qui soient . Sous le régime de Shah, l'Iran dépendait à l'étranger en termes de capacités militaires et en armement. L'Iran a été en retard aussi bien en termes de savoir faire qu'en termes de la qualité de ses armements. L'arsenal militaire iranien devra être à jour et national. Vous devrez créer , innover et produire, a dit le Leader à l'adresse des officiers du CGRI.

Plus loin dans ses propos, l'Ayatollah Khamenei est revenu sur la grande marche de l'Arbaïn ( 40ème jour du deuil de l'imam Hossein) qui conduit en ce moment même des millions de pèlerins iranien en Irak : " L'importance de l'Arbaïn, c'est ce même rassemblement. L'Arbaïn est d'abord et avant tout le puissant média de la culture de l'Achoura. Ces 40 jours de deuil, ce sont les jours où la justice absolue l'emport sur l'injustice. A l'époque des faits, la famille du prophète, les proches de Hossein ont fait tout pour promouvoir la justice. Et aujourd'hui encore, l'Arbaïn a cette même mission : dans un monde dominé par les médias, l'Arbaïn est une voix unique, puissante. C'est un phénomène singulier qui n'a pas de paire dans le monde car des foules entières marchent vers une seule et même destination. C'est bien vrai cette parole qui dit : "Hossein nous réunit tous". la marche de l'Arbaïn devra s'amplifier et s'approndir de jour en jour".