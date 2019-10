L'Iran fera preuve de bonne foi en réponse à tout geste de bonne volonté (Rohani)

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, dimanche au complexe historique et culturel de Sa’dabad, le président Hassan Rohani a déclaré que Téhéran et Islamabad partageaient l’avis selon lequel les problèmes régionaux doivent être résolus par des voies politiques et par le dialogue.

Le Président a ajouté que les sanctions injustes imposées par les États-Unis à l’encontre de la nation iranienne étaient une autre question débattue lors de la réunion avec Imran Khan, «Les sanctions américaines injustes contre la nation iranienne constituent un terrorisme économique. Au cours de cette réunion, nous avons discuté de la manière dont le Plan d'action global commun (JCPOA), en tant qu'accord important, peut être restitué à ses états précédents et mis en œuvre.»

«Nous avons également souligné le fait fondamental que pour le règlement du problème, les États-Unis doivent revenir au JCPOA et renoncer aux sanctions», a poursuivi le président iranien.

Tout en remerciant le Premier ministre pakistanais pour sa visite à Téhéran, le président Rohani a déclaré: «Nous nous félicitons de la bonne volonté et des efforts du Premier ministre pakistanais pour résoudre les problèmes régionaux afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans notre région névralgique».

