Gros succès à l'international pour «Bien-aimée»

Les succès s'enchaînent pour le film de Yaser Talebi qui montre, au fil des saisons, la vie quotidienne de Firouzeh, une femme âgée de 82 ans qui a toujours vécu à la montagne, dans le nord de l'Iran. Toute l'année, elle s'occupe de ses vaches, ramasse du bois pour se chauffer et grimpe dans les arbres. Le film montre son caractère aimable et affectueux, ainsi que son courage et sa force pour s'attaquer aux difficultés de la vie dans les montagnes d'Alborz sans les possibilités de la modernité et de la technologie. Elle croit que le bonheur réside dans la simplicité de la vie.

«Bien-aimée» a déjà confirmé son potentiel au Canada, en Grèce, en Italie, à Belin et …

Ce documentaire de 63 minutes a remporté le prix spécial du jury au festival du film «Religion Today» en Italie, le prix du jury du meilleur tournage au «Festival international du film Symi» à Grèce, le prix du meilleur film au «Nuovi Mondi Film Festival» à Turin, en Italie, le prix spécial du jury au «Slemani International Film Festival» en Irak et le prix du jury du meilleur documentaire et du meilleur tournage au «Festival du film Sole Luna Doc» en Italie.

Il a également été présenté dans la section officielle du Festival d'Istanbul, du festival coréen d'EBS, et a été finaliste au Festival américain de Big Sky.

En plus, la chaîne Arte a plusieurs fois diffusé récemment le documentaire iranien au nom de ««Le chant de la bergère», un succès qui prévoit un bel avenir à l'international.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**