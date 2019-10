L'économie iranienne se développe (Rohani)

« Nous prévoyons que la croissance économique de l'Iran, qui était négative l'année dernière, va être positive au cours des six premiers mois de l'année », a déclaré Hassan Rohani, ce lundi à l’occasion d’une conférence de presse devant les journalistes iraniens et étranges.

Il a ajouté que l'Iran va mieux cette année en termes d'exportations et d'importations par rapport à l'année dernière et que la stabilité dans le marché iranien de devises est un autre signe positif pour l'économie iranienne.

« Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude que nous n'avons pas échoué dans le domaine politique ni économique et que nous avons surmonté la crise ».

Dans une autre partie de sa conférence de presse, tout en condamnant le retrait unilatéral américain de l’accord multilatéral nucléaire de 2015, Hassan Rohani a souligné les trois étapes franchies par Téhéran dans le cadre du plan iranien de la réduction des engagements liés au Pacte, avant d’indiquer : « L’Iran commencera bientôt à injecter du gaz dans les nouvelles centrifugeuses IR9 pour étendre ses activités de recherche et de développement nucléaires à des fins civils ».

S’agissant des crises régionales en particulier yéménite, Rohani a indiqué que la recherche d'une solution au conflit au Yémen pourrait aider à réduire les tensions dans la région.

"La fin de la guerre au Yémen ouvrira la voie à une désescalade dans la région ... nous voulons la paix et le calme dans la région ... la crise régionale peut être résolue par la diplomatie et la coopération entre les pays de la région", a déclaré M. Rohani, lors d'une conférence de presse à Téhéran.

Il a ajouté que les relations entre l'Iran et les Émirats arabes unis, membres de la coalition d’agression menée par Riad au Yémen, s'étaient améliorées au cours des derniers mois et que "des responsables se sont rendus visite l'un à l'autre".

Le Président Rohani s’est dit également prêt à assister à toute une réunion en faveur des intérêts

Iraniens.