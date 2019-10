L'Union parlementaire de l'OCI doit être «la voix de la Palestine»

Le président du Parlement iranien (Majlis), Ali Larijani, a tenu à Belgrade une rencontre lundi avec Mouhamed Khouraichi Niass, Secrétaire Général de l'Union parlementaire de l'OCI (UPCI) en marge de la 141ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

En créant, selon Larijani, le Comité des parlements islamiques, l'UIP obtiendrait des résultats plus tangibles. De solides relations économiques entre les États islamiques auront des effets positifs dans le règlement des problèmes politiques et l'animosité se transformera en participation et en coopération, a-t-il noté.

