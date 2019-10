Sanctions américaines visant l’Iran : « un crime contre l’humanité » (Rohani)

S’exprimant à l’occasion d'une réunion des ministres de la Santé des pays de la Méditerranée orientale, ce mardi 15 octobre à Téhéran, Hassan Rouhani a, une fois de plus, fustigé le retrait unilatéral américain du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) et la réimposition des sanctions illégales pour dire : « Se désengager d’un accord (international) est une honte et cela est doublement honteux lorsqu’on impose un embargo sur les denrées alimentaires et les médicaments »

«Bien qu'il s'agisse d’un terrorisme économique, mais cela ne veut pas dire que la nation iranienne s’est mise à genou », a encore déclaré Hassan Rohani.

« Malgré des sanctions sans précédent et injustes imposées par les États-Unis, nos scientifiques, nos chercheurs, nos entrepreneurs et nos producteurs ont redoublé d'efforts (pour surmonter la crise) et nous progressons maintenant vers l'autosuffisance. », s’est félicité Rohani.

