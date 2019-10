Saisie de plus de 2 tonnes de drogue dans le sud-est de l'Iran

Selon la Police antistupéfiants de la province de Sistan-Balûchistân, les narcotrafiquants avaient l'intention d'introduire une grande cargaison de drogue dans l'une des régions montagneuses de la municipalité d'Iranshahr.

En conséquence, la police a arrêté sur un véhicule Peugeot chargé de plus de 2610 kg d'opium et de 156 700 grammes de haschisch, a annoncé le commandant de la Police de la province, Mohammad Ghanbari.

Il a ajouté que les forces iraniennes avaient également saisi diverses munitions, 30 cartouches et une grenade.

L’Iran se place à la tête des acteurs engagés dans la lutte anti-drogue, et cela malgré les sanctions et le manque des équipements. L’approche de la république islamique d’Iran dans cette lutte est transnationale et internationale et qu’au moins 4 000 soldats du pays ont, déjà, perdu la vie pour cette cause.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**