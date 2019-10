Le port de Chabahar capable d’accueillir de grands navires

S’exprimant à l’occasion d’une réunion d’expertise pour traiter les questions stratégiques liées au projet du développement du Port Tchabahar, Mohammad Rastad, a déclaré : « Sur la grande route du commerce mondial, la plus importante en est celle d’Est-Ouest. Le fait que le port de Chabahar est le moins éloigné de cette route et le moins dévié constitue un avantage stratégique pour le bassin iranien ».

Le vice-ministre Iranien des Routes et du Développement urbain, se référant à l'accord Daalan de Chabahar conclu entre les trois pays, l'Inde, l'Afghanistan et l'Iran, a ajouté: Parmi les avantages du port de Chabahar, il y a la vaste gamme de marchés de ce port, qui comprend , d’une part les pays côtiers de l'océan Indien, l'Afrique de l'Est et certains pays de la péninsule arabique et de l’autre, l'Afghanistan et l'Asie centrale.