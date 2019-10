Soins de santé primaires : l’Iran, « un excellent exemple » (OMS)

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé de la République islamique d'Iran depuis un an et demi », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le correspondant de l’IRNA sur la situation des soins de santé en Iran.

« Au cours de cette période, nous avons effectué diverses missions dans différentes régions d'Iran et visité divers centres de santé du pays, dont certains situés dans des zones reculées et défavorisées, et certains étaient très bien équipés et à la pointe de la technologie », a-t-il encore déclaré.

Hamlemann évoquant les sanctions américaines contre l’Iran déclaré: « Bien sûr, l’Iran a remarquablement réussi sa modernisation, de sorte qu’il dispose désormais d’un large éventail de sociétés pharmaceutiques et qu’il a gagné un bon potentiel dans le domaine de la production de médicaments. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**