Iran, pôle de production et d'exportation de plantes médicinales

Il existe environ 8.400 espèces de plantes médicinales dans différentes régions d'Iran.

Selon les statistiques internationales, le commerce mondial des plantes médicinales s’élève à plus de 107 milliards de dollars et, compte tenu de l’importance des herbes traditionnelles et de la médecine classique, il devrait dépasser 450 milliards de dollars d’ici 2025.

Selon les statistiques publiées par les autorités iraniennes compétentes, la valeur des exportations d’herbes médicinales iraniennes au cours des six derniers mois a été d’environ 100 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport à la même période de l’année dernière.

Les exportations de plantes médicinales iraniennes sont très diverses et sont principalement destinées vers les pays du golfe Persique et l’Europe.

Les magasins traditionnels à base de plantes et les pharmacies en Iran sont également relativement prospères, et les touristes étrangers intéressés par les herbes iraniennes, les épices et plantes aromatiques uniques font également partie des clients de ces échoppes traditionnelles.

