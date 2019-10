Zarif appelle à mettre fin à l'incursion en Syrie

L'Iran a renouvelé ce mardi son appel à mettre fin à l'offensive en cours dans le nord-est de la Syrie.

«Entre-temps, il est essentiel que les principes fondamentaux du JUS IN BELLO (droit international humanitaire, NDLR) soit intégralement respectés : distinction entre civils et combattants (et) interdiction d'imposer des souffrances inutiles», ajoute Mohammad Javad Zarif.

*** Zarif exhorte les dirigeants régionaux à jouer un rôle dans l'initiative de paix proposée par Téhéran

Dans un autre tweet, le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé tous les pays du Golfe Persique à contribuer à la mise en œuvre du Hormuz Peace Endeavour (HOPE), une initiative de paix régionale présentée par le président iranien, Hassan Rohani.

Se référant à une visite récente à Téhéran du Premier ministre pakistanais, Imran Khan, Zarif a déclaré dans un message sur son compte Twitter: «Remerciant le Premier ministre Imran Khan pour ses efforts en faveur de la paix dans le Golfe Persique, j'invite une nouvelle fois les dirigeants d'autres États de la région à se joindre à l'Iran pour élaborer un projet de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité.»

Le président Rohani a présenté l’initiative de paix Hormuz lors d’un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2019 et a invité tous les pays de la région à y participer.

