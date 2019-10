«L'amitié entre l'Iran et l'Inde est stratégique et bien enracinée» (Larijani)

Lors d'une rencontre mercredi à Belgrade avec Om Birla en marge de la 141e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), le président du parlement iranien Ali Larijani a évoqué la question du terrorisme en soulignant que le terrorisme est un problème important dans la région qui nécessite une coopération étroite pour être résolu.

Il a en outre critiqué la politique de double standard menée par certains pays [vis-à-vis de la question du terrorisme] dans des États touchés par le terrorisme, dont l'Afghanistan.

Le responsable indien a pour sa part souligné l’importance de prendre davantage de mesures en vue de l’extension des liens entre New Delhi et Téhéran. Dans ses remarques, Om Birla a également souligné les points communs traditionnels, religieux et culturels entre les deux pays, qui devraient être utilisés pour renforcer la coopération économique.

L'Inde et l'Iran sont tous deux victimes du terrorisme, a déclaré le président indien appelant à l'anéantissement des terroristes dans la région.

L'UIP est l'organisation mondiale des parlements nationaux fondée en 1889 en tant que petit groupe de parlementaires, destinée à la promotion de la paix par la diplomatie parlementaire et le dialogue, est depuis devenu une organisation véritablement mondiale de parlements nationaux, selon ipu.org.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**