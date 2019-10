Le gouvernement et la nation iranienne et irakienne se sont toujours soutenus (Larijani)

Téhéran (IRNA)- Le président du parlement iranien Ali Larijani a remercié le peuple irakien et les responsables qui se consacrent au service des pèlerins pour les rituels l’Arbaïn, a indiqué que le gouvernement et la nation iranienne et irakienne se sont toujours soutenus.

En marge de la 141e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) à Belgrade, le président du parlement iranien Ali Larijani a rencontré Sherko Merwaes, chef du Comité parlementaire des relations extérieures de l'Irak. Bien que les manifestations se déroulent naturellement dans tous les pays, il existe d’autres problèmes en marge des manifestations armées et violentes, selon lui. Soulignant les avantages de la sécurité et du développement de l'Irak pour l'Iran, il a déclaré que certains pays ne voulaient pas la paix et la sécurité dans ce pays. Larijani a exprimé son inquiétude face aux récents accidents survenus en Irak, affirmant que l'Iran était certain que la grande nation irakienne réglerait ce problème. L’Iran n’a ni forces ni ingérence en Irak, a déclaré Larijani, ajoutant que le gouvernement irakien avait demandé de l’aide à l’Iran lorsque Daesh avait attaqué le pays. Quant à lui, Merwaes a souligné les relations profondes entre deux pays et l'importance de développer des liens économiques et culturels.