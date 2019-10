Iran : exportations de 3,4 millions de tonnes de lingots d'acier au cours des 6 derniers mois

Les statistiques des sidérurgistes iraniens montrent que les exportations ont totalisé 584.520 tonnes en septembre, une augmentation de 60% par rapport au même mois de l'année dernière, ce qui représente un bond important par rapport à l'an passée.

L’industrie sidérurgique est l’une des industries les plus importantes et les plus avancées en Iran.

Les aciéries iraniennes, en plus de fournir du fer et de l'acier sur le marché intérieur, jouent un rôle important dans la stimulation des exportations non pétrolières.

L'augmentation des exportations non pétrolières et la réduction de la dépendance vis-à-vis du pétrole constituent une approche à l'ordre du jour de la République islamique, en particulier après l’imposition par les États-Unis des sanctions économiques les plus sévères à l'Iran.