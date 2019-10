Le train touristique «la Route de la soie» sur les rails du berceau de la civilisation perse

À son premier arrêt dans la province de Fars, le train est arrivé à la gare de Saadat Chahr. Ses touristes visitent actuellement les sites historiques et culturels de Pasargades et de Persépolis, puis se rendent à Chiraz.

Après avoir visité les sites historiques, culturels et touristiques de Chiraz, les touristes étrangers partiront pour Isfahan mercredi soir et visiteront ensuite Kerman, Yazd et Machhad.

Des touristes des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de la Hongrie, de la Pologne, de la Nouvelle-Zélande, de la Chine et de la Russie sont les passagers du train. Ils sont accompagnés de 46 membres d'équipage venus de la Russie, de l'Hongrie et du Turkménistan.

