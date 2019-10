L’Iran dévoile son nouveau jet d’entrainement sophistiqué 100% local

Téhéran (IRNA)-Le nouveau jet d’entrainement sophistiqué iranien de fabrication 100% locale, « Yassine » a été dévoilé ce jeudi matin en présence du ministre de la Défense et du Soutien logistique des forces armées, du commandant de la Force aérienne et du vice-président pour la Science et la Technologie.

Selon le service de la presse de l’Armée, le jet d’entraînement avancé de Yassine a été dévoilé le jeudi matin, 17 octobre, en présence du Ministre de la Défense, le général brigadier Amir Hatami, le Commandant des forces de l’armée, du brigadier Aziz Nasirzadeh et du vice-président chargé de la Science et de la Technologie Sourena Sattari à la base aérienne de Nojeh, à Hamedan à l’ouest de l’Iran. L’avion d’entraînement supersonique a effectué son premier vol officiel au-dessus de la base Martyre Nojeh, ce jeudi matin, à la suite de ses derniers essais réussis, sous l’ordre du commandant de l’armée de l’air.