Production de médicaments en Iran : 4 fois supérieure aux besoins du pays

Téhéran (IRNA) – « La capacité de production de médicaments en Iran était 4 à 4.5 fois supérieure aux besoins du pays », a déclaré le vice-ministre iranien de la Santé et le chef de l’Organisation de l’Alimentation et du Médicament, Mohammad Reza Chanehsaz, avant d’indiquer que le pays cherche de nouveaux marchés pour réduire les coûts non absorbées des sociétés nationales pharmaceutiques afin de baisser les prix des médicaments aux consommateurs domestiques.

« La coopération internationale en matière de devises et d'exportation de médicaments serait bénéfique pour l'Iran », a déclaré jeudi 17 octobre le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Mohammad Reza Chane Saz, en marge de la soixante-sixième réunion des ministres de la Santé de la Méditerranée orientale. « La coopération de l'Iran avec les pays de la région de la Méditerranée orientale pourrait comprendre l'exportation de médicaments et d'équipements médicaux, le transfert de connaissances techniques en faveur de l’autonomisation des destinataires », a-t-il poursuivi. Présidée par le ministre de la Santé de la République islamique d'Iran, la soixante-sixième réunion des ministres de la Santé de la Méditerranée orientale s’est tenue de 14 à 17 octobre à Téhéran.