Arbaïn: la ville de Kerbala, théâtre de l'un des plus grand rassemblement religieux du monde

A pied, les pèlerins, d'origine diversesy compris iranienne, convergent vers Kerbala. Les déplacements sont sécurisés par des milliers de forces de l’ordre.

La ville de Kerbela abrite le sanctuaire de l'imam Hussein (bénit soit-il), le petit-fils du grand prophète de l’Islam, Mohammad, que le Salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance.

Le pèlerinage d’Arbaïn, qui est l'une des plus grandes congrégations religieuses du monde, culmine cette année le 19 octobre.

Il coïncide avec le 40e jour de la mort en martyr de l’imam Hussein qui marque le deuil d’Achoura.

Il a été martyrisé avec des dizaines de ses compagnons lors de la grande bataille de Karbala, une tragédie survenue il y a plus de treize siècles, pour défendre les valeurs de l'islam et la Vérité.

Il a été décapité avec les siens pour avoir refusé de faire allégeance au calife illégitime et despotique de l'époque.

Les pèlerins endeuillés pleurent les souffrances qu’ils ont subies.

L'Arbaïn a une autre particularité. Bien que ce soit un exercice spirituel typiquement chiite, des sunnites, et même des chrétiens, des Yézidis, des Zoroastriens et bien d'autres confessions participent au pèlerinage.

Cela est remarquable compte tenu de la nature exclusive des rituels religieux, et cela ne peut signifier qu’une chose : les peuples, indépendamment de leur couleur ou de leurs croyances, considèrent l'imam Hussein comme un symbole universel de la liberté et de la compassion.

Les pèlerins affirment que la marche a pour but de mettre en lumière le message du martyre de l'Imam Hussein (P), à savoir la résistance et la lutte contre l'oppression.

