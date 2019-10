Attaque terroriste contre une mosquée de l'est de l'Afghanistan : Téhéran condamne

Le porte-parole de la diplomatie a exprimé ses condoléances et sa solidarité au gouvernement et au peuple afghans, en particulier aux familles des victimes de cet acte barbare.

Au moins 62 personnes ont péri et 100 autres ont été blessées lors d'un attentat terroriste dans une mosquée de l'est de l'Afghanistan pendant la prière du vendredi, ont indiqué les autorités de la province du Nangarhar.

« Cet acte terroriste, visant les fidèles sans défense lors de la prière du Vendredi et à la maison de Dieu, démontre la nature néfaste et les intentions diaboliques des terroristes de semer la sédition et la division parmi le peuple musulman d'Afghanistan et de faire ainsi régner l'insécurité et l'instabilité dans le pays voisin et musulman », a insisté le diplomate iranien.

