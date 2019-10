La cérémonie d'Arbaïn, « théâtre d’amitié, de solidarité et d'unité du monde musulman »

Téhéran (IRNA)- Le Premier vice-président, Eshaq Jahanguiri, évoquant les relations étroites entre les deux nations iranienne et irakienne, a évoqué le rôle du rassemblement spirituel Arbaïn dans l'amélioration de la compréhension et de la cordialité entre les deux pays voisins musulmans, soulignant que la présence de millions de passionnés de l'Imam Hussein (P), issus et adeptes de divers pays et diverses religions et confessions, exposent pour un bref temps, l’amitié, la solidarité et de l’unité du monde islamique.