Bon accueil réservé aux pèlerins d'Arbaïn: l'Iran remercie l'Irak

Dans un message adressé dimanche au président irakien Barham Salih et au Premier ministre Adil Abdul-Mahdi, le président iranien a exprimé sa sincère gratitude aux responsables irakiens, aux religieux et aux autorités religieuses qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité des pèlerins d'Arbaïn et ont offert une chaleureuse hospitalité.

Le grand rassemblement lié à l'événement de l’Arabaïn a prouvé qu'Arabaïn n'était pas simplement un événement du calendrier, mais un miracle historique et durable et un immense média pour présenter la culture de l'Achoura, a ajouté Rohani.

Il a également salué le grand rendez-vous spirituel tenu à l'occasion de l’Arabaïn comme une manifestation de solidarité et de proximité entre les peuples iranien et irakien et un témoignage de la formation d'un front uni contre l'injustice, la discrimination et la violence.

Environ 3,5 millions d’Iraniens se sont rendus en Irak ces derniers jours pour prendre part à la cérémonie d'Arbaïn, cette année.

