Le développement des relations sino-iraniennes garantira « une sécurité durable dans la région »

À la tête d’une haute délégation, le chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes, le général de brigade Mahdi Rabbani est arrivé, ce samedi 19 octobre, à Pékin afin d’y prendre part au 9ème Forum de Xiangshan.

S'adressant à l’IRNA dimanche 20 octobre à Pékin, le général Mahdi Rabbani a ajouté qu’au nom de l'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, il s'est rendu au Forum.

S’attardant sur le fait que le 9ème Forum de Xiangshan a pour objectif d'examiner les développements en matière de sécurité et la lutte contre le terrorisme, le représentant iranien a déclaré: « Compte tenu de l'excellente expérience de l'Iran dans la lutte contre le terrorisme, y compris face à Daech, au cours de la dernière décennie, nous pouvons jouer un rôle très efficace en partageant nos points de vue avec le monde lors de cette réunion en faveur de la sécurité durable.

Le brigadier Mahdi Rabbani doit participer au 9ème Forum international sur la sécurité à Xiangshan, qui se tiendra à partir de demain lundi 21 octobre, à Pékin, pour trois jours.

Le Forum de Xiangshan, sur le thème « Maintien de l'ordre international et promotion de la paix en Asie-Pacifique », suivra de près les tendances mondiales et se concentrera sur quatre thèmes lors de quatre séances plénières: relations entre les pays et ordre international, gestion des risques sécuritaires en Asie-Pacifique, intérêts des petits et moyens pays et la sécurité commune, et régime international de contrôle d’armes et stabilité mondiale.

