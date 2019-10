Safran/Iran : production cette année de 430 tonnes

« Selon notre plan annuel, entre 1 000 et 2 000 hectares seront ajoutés à la récolte de safran du pays chaque année, mais nous prévoyons d’en accélérer le processus et d'augmenter encore plus la production par unité de surface pour les années à venir », a déclaré Hossein Zinli à l'IRNA.

S’exprimant à l’occasion d’une interview à l’agence IRNA, l’intéressé a déclaré environ 90% du safran produit dans le pays appartenait aux trois provinces du Khorasan du Nord, Khorasan-e Razavi et Khorasan du Sud. Il a ajouté qu'en raison des sécheresses consécutives, environ 6 000 hectares de safran sont maintenant cultivés dans la plupart des provinces du pays.

Cette épice au goût unique, prélevée à la main sur des fleurs de crocus, est dotée de nombreuses propriétés médicinales validées par les spécialistes.

Utilisé par de nombreuses cultures et ce, depuis l’antiquité, le safran nous apporte de nombreux bienfaits étudiés et prouvés par la communauté scientifique ! Cette épice, au haut pouvoir colorant, très utilisée dans la cuisine méditerranéenne, peut également remédier à de nombreux problèmes de santé.

Le Safran est un anti-dépresseur naturel et a un effet positif sur l’humeur et le moral. Il possède également un pouvoir hautement anti-oxydant. Le Safran stimule aussi la digestion. Avec ses effets antistress et coupe-faim, cette épice précieuse aide à perdre du poids. Il prend soin de votre cœur et soulage les douleurs. Il est également riche en vitamines B (surtout B1, B2 et B6) et C qui sont essentielles pour maintenir un système immunitaire sain.

**L'or rouge d'Iran n'a pas de concurrent dans le monde

Le safran iranien est considéré comme l'épice la plus chère de notre planète, qui n'a pas de concurrent dans le monde entier. Son prix est sans commune mesure avec les autres denrées alimentaires du monde, d'où le fait qu'on le surnomme l'or rouge.

La tradition de la culture de cette épice la plus convoitée en Iran remonte à plus de 3 000 ans. Les plus grands producteurs de ce produit au monde sont les provinces de Khorasan Razavi et du Khorasan méridional, situées dans le nord-est de l'Iran. Environ 430 tonnes de safran sont produites chaque année dans le monde, dont environ 400 tonnes (90%) en Iran.

L’épice la plus chère du monde est également cultivée en Inde, en Afghanistan, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Maroc, en Chine et en République d’Azerbaïdjan. Cependant, leur safran ne peut rivaliser en qualité avec l'Iranien.

Au cours des cinq premiers mois de l'année civile iranienne (du 21 mars au 22 août 2019), la République islamique d'Iran a exporté environ 74 tonnes de safran d'une valeur supérieure à 78 millions de dollars.

Plus de 40 pays à travers le monde sont devenus des acheteurs d'épices iraniennes onéreuses. Les principaux acheteurs de safran iranien, qui représentent 77% du total des épices exportées, sont l’Espagne, le Vietnam, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Préparer du Safran

En plus de ses bienfaits sur la santé le Safran a un très bon goût, d’ailleurs il se marie très bien avec le poulet rôti, le gigot d’agneau et aussi avec les pieds de veau, c’est un régal.

Le safran a des notes rappelant celles de la vanille : il est à la fois boisé et sucré. Ces deux épices se marient très bien, mais ne sont pas assez semblables pour que l'une puisse remplacer l'autre.

Cette épice rare, au goût raffiné, va multiplier les parfums et les saveurs de vos plats. Un parfum envoûtant !

Le safran s’infuse dans tout liquide chaud (sans faire bouillir) : sauce, eau, lait, crème fraiche, bouillons, etc.

Il est vivement conseillé de broyer et de faire tremper le safran avant de l'utiliser, car ce procédé permet d'extraire un maximum de saveur des filaments.

Prenez les stigmates de safran dont vous avez besoin pour votre recette et broyez-les en poudre avec un pilon et un mortier. Faites tremper le safran broyé dans de l'eau. Si votre recette contient un liquide, utilisez une petite quantité de celui-ci pour faire tremper l'épice. Ajoutez le liquide contenant le safran broyé directement aux ingrédients de la recette lorsqu'il est temps de l'incorporer.

