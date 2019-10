Début à Téhéran d'une conférence internationale sur l'unilatéralisme

Selon le programme prévu, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, prononcera un discours lors de la cérémonie d'inauguration de cette prestigieuse conférence.

D'éminents professeurs d'université en droit international provenant de pays comme l'Italie, l'Inde, la Russie, la Finlande, la Pologne, le Pakistan, l'Ouzbékistan, la Russie, la Macédoine et l'Afghanistan sont présents à cette conférence.

Plus tôt, quatre réunions préliminaires ont eu lieu dans des universités et des centres universitaires du pays en présence de professeurs et d’experts éminents en droit et relations internationales.

L’événement comprendra quatre tables rondes d’experts sur différentes questions concernant la promotion du droit international et du multilatéralisme, ainsi que le sort de la paix et de la sécurité internationales.

