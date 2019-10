Le multilatéralisme est devenu « une nécessité » (Zarif)

Le très haut diplomate iranien a tenu ces propos, ce lundi matin, 21 octobre, à l’occasion d’une conférence internationale sur «l'unilatéralisme et le droit international», organisée conjointement à l’initiative de l'Institut culturel international de Recherche et d'Etudes Abrar Moaser et l'Université Allameh Tabatabaï de Téhéran.

« Aujourd’hui, le monde ne se limite pas en Occident. Bien entendu, cela ne signifie pas l'anti-occidentalisme et ignorer la supériorité relative de l’Occident en matière d’économie, de politique, de défense et de science. Cela signifie cette réalité que dans le monde actuel, l'Occident ne peut pas prendre toutes les décisions liées aux évolutions mondiales », a déclaré Mohammad Javad Zarif, lors de son intervention à la Conférence internationale sur « L’unilatéralisme et le droit international », à Téhéran.

Sont présents à cette conférence, d'éminents universitaires et experts en droit international venus de divers pays comme l'Italie, l'Inde, la Russie, la Finlande, la Pologne, le Pakistan, l'Ouzbékistan, la Macédoine et l'Afghanistan.

L’événement comprendra quatre tables rondes d’experts sur différentes questions axées sur la promotion du droit international et du multilatéralisme. Les intéressés se pencheront également à cette occasion sur le sort de la paix et de la sécurité internationales.

