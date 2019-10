Le représentant de l'Iran se distingue au Salon international des inventions de Varsovie

Le Salon international des inventions de Varsovie (IWIS) est le plus important en Pologne et l’un des plus grands événements internationaux en Europe en matière d’innovation et d’inventivité. Des représentants de nombreux pays asiatiques, africains, américains et européens tels que: la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, l'Iran, la Malaisie et la Turquie ont assisté à la 13e édition.

M. Shahram Ghafari, représentant de la société du savoir «Defender» basée à Ourmia, a brillé au salon international des inventions de Varsovie (IWIS) en raflant une médaille d'or et une d'argent pour ses deux projets innovants en compétition avec près de 400 autres projets.

Il a remporté la médaille d'or pour le projet «Vespar», il s'agit d'un appareil capable de purifier l'air dans la voiture. Les gaz émis par le soleil à la surface de la voiture sont toxiques et la plupart de ces gaz provoquent le cancer chez l'homme et la stérilité chez l'homme. Ces gaz toxiques sont absorbés par le purificateur d'air et ne laissent aucune trace d'odeur désagréable à l'intérieur du véhicule, a expliqué M. Shahram Ghafari.

Un déshydrateur de fruits et légumes avec le moins consommation d'énergie de 4,8 V / par rapport à des machines similaires est l'autre invention de M. Ghafari qui a remporté la médaille d'argent lors du Salon IWIS.

