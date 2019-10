Zarif juge « purement politique », la décision du GAFI sur l’Iran

S’exprimant aux micros des journalistes, en marge de la première conférence sur « L'unilatéralisme et le droit international », ce lundi 21 octobre à Téhéran, le très haut diplomate a réagit à l'avertissement lancé par le Groupe d’Action Financière (GAFI)-FATF, contre la République islamique d'Iran et indiqué : « Nous sommes opposés à ce geste car prévue dans les lois internes iraniennes, la RII poursuit la lutte contre le blanchiment d’argent en tant qu’une nécessité et un objectif ».

Mohammad Javad Zarif qualifiant d’ « important » la ratification d’un Code, sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, par le gouvernement et le pouvoir judiciaire d’Iran, a déclaré: « C’est une loi complète et j’espère que, grâce à une entente interne, de nouvelles mesures seront prises pour neutraliser tout prétexte avancé par ceux qui ne se soucient pas des intérêts de l’Iran et qui sont contre nous ».