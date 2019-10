Téhéran (IRNA)-Le Vice-ministre iranien du Jihad agricol pour la Planification et les Affaires économiques, Abdolmahdi Bakhchandeh, soulignant la part de 10,97% des bénéfices enregistrée par le secteur agricole provenant des exportations non pétrolières du pays au cours des cinq premiers mois de l'année en cours iranien, a annoncé : « Au cours de cette période, des produits agricoles et alimentaires d’un poids total d’environ 2 millions et de 504 000 tonnes, d’une valeur de 1 milliard et de 952 millions de dollars, ont été exportés vers divers pays.

Abdolmahdi Bakhchandeh ajouté que ses exportations étaient destinées à l'Irak, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Pakistan, la Fédération de Russie, l'Inde, la Turquie, le Turkménistan, l'Allemagne et aux certains pays d'Asie de l'Est. Parmi ces produits exportés on peut citer : des tomates fraîches, des oignons, des pommes, des pistaches et des produits laitiers. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**