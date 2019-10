Paralyser l'industrie pétrolière de l’Iran : les USA échoués (Xinhua)

Dans un rapport publié le lundi 21 octobre, Xinhua a déclaré que l'Iran insistait sur le fait qu'il avait fait de grands progrès dans le développement de son industrie de l'Energie et du Pétrole et que les Etats-Unis n'avaient pas réussi à l'arrêter.

Alors que les sanctions ont réduit les exportations de pétrole de l'Iran, ajoute l'agence chinoise, « le pays continue de s'employer à stimuler les exportations non pétrolières et à faire progresser son industrie pétrolière ».

Citant le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, ce média officiel chinois écrit que « non seulement les sanctions n’avaient pas pu empêcher la croissance de l'industrie pétrolière iranienne, mais avaient par contre accru le nombre de contrats pétroliers passés avec des clients du pays ».

Selon le rapport, citant toujours M.Zanganeh, « La République islamique d'Iran avait continué de mettre en œuvre des projets pétroliers et gaziers après les sanctions imposées américaines et que l'exploration pétrolière et gazière se poursuivait dans tout le pays. Aujourd’hui davantage de réserves d'énergie sont disponible disponibles en Iran » .

