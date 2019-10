Sommet des Non-alignés: Rohani se rendra demain à Bakou

En plus de prononcer un discours sur la position de l'Iran sur d'importantes questions régionales et internationales, Rohani aura des entretiens bilatéraux avec son homologue azéri sur la mise en œuvre des accords et des projets communs, selon le directeur adjoint du Bureau du président Rohani chargé des communications et de l'information, Ali Reza Moezi.

Le président Rohani doit également tenir des réunions bilatérales avec ses homologues d'autres pays sur des questions d'intérêt mutuel ainsi que sur des sujets régionaux et internationaux.

Actuellement, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est en visite à Bakou pour participer à la réunion ministérielle du Mouvement des pays non alignés.

Le Mouvement des Non-alignés, dont la République d'Azerbaïdjan est membre depuis 2011 et assure la présidence tournante depuis la création jusqu'en 2020, est une plate-forme multilatérale qui joue un rôle important dans la régulation des relations internationales. Le Mouvement des pays Non-alignés qui regroupe 120 États est la plus grande institution politique au monde après l'Assemblée générale des Nations Unies.

