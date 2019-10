Iran: la ville de Chuchtar a accueilli plus de 400 touristes étrangers en un mois

Le système hydraulique historique de Chuchtar est l'une des principales attractions de cette belle ville antique, qui a été inscrit sur la liste de l'UNESCO en tant que chef d’œuvre du génie créateur humain. Il aurait été entrepris dès Darius le Grand, au Vème siècle av. J.-C. Il s’agit de deux grands canaux de dérivation des eaux de la rivière Kârun. L’un d’entre eux, le canal Gargar, fournit encore de l’eau à la ville de Chuchtar par une série de tunnels et fait fonctionner tout un ensemble de moulins. Le système hydraulique historique de Chuchtar a une valeur universelle exceptionnelle puisque dans sa forme présente, il remonte au IIIe siècle après J.-C., sur des bases probablement plus anciennes à partir du début du Ve siècle av. J.-C. Il est intègre, aux fonctions multiples et de grande échelle, ce qui le rend exceptionnel.

Toujours selon le rapport de l'département du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme, au cours de la période mentionné, plus de quatre mille touristes locaux ont également visité les monuments de la ville de Chuchtar.

La maison historique de Mostofi, la grande mosquée de Chuchtar, les moulins de Sika, les cascades historiques, le bazar, le tombeau de Bara'bene Malek comptent parmi les monuments les plus célèbres de la ville. Chuchtar se trouve au nord d'Ahvaz, dans la province de Khuzestân (sud).

