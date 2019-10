Israël et les extrémistes américains ne tolèrent pas le progrès de la nation iranienne (Rohani)

Hassan Rohani qui s'exprimait lors du Conseil des ministres, mercredi 23 octobre, évoque sa visite à New York en septembre dernier pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire : « A New York, trois dirigeants éminents du monde très surpris s’interrogeaient sur l’attrait que possède l’Iran (et son marché) qui a fait, après la signature du PGAC, saliver les entreprises du monde entier ».

Le Président Rohani a réitéré: « Le PGAC a montré à quel point les actions de la nation iranienne et la diplomatie peuvent être efficaces. Les ennemis pensaient pouvoir renverser, en portant des coups à l’accord nucléaire, mais la nation iranienne est plus vigilante pour se laisser tromper par ses ennemis ».

« Malgré toutes les pressions, le gouvernement iranien est un État qui fait l’objet de toutes les négociations à New York où tout le monde se dépasse pour rencontrer son président », s’est-il félicité.

Rohani a ajouté : « Ils nous envoient et nous enverront toujours des messages pour négocier et, bien sûr, le gouvernement (iranien) poursuivra son chemin dans la dignité: si nous restons soudés, non seulement nous n’échouerons pas mais nous serons réussis et ce sont les Etats-Unis qui échoueront, a insisté le Président.

« Nous devons faire avancer nos relations avec le monde afin de pouvoir exporter nos produits et conquérir les marchés des pays », a-t-il conclu.