Les relations irano-azerbaïdjanaises se développent d'une manière satisfaisante (Rohani)

Lors de la rencontre, le président Rohani a ensuite exprimé sa satisfaction devant le rôle effectif de la commission de coopération économique des deux pays, en déclarant: «Dans le domaine de la coopération industrielle et de l'industrie automobile, un bon terrain de coopération a été fourni et l'Iran est également prêt à construire des centrales électriques en République d'Azerbaïdjan».

A propos de l'importance de l'achèvement de la route de transit Nord-Sud, il a déclaré: «L'Iran et la République d'Azerbaïdjan entretiennent une très bonne coopération dans ce domaine, et nous espérons que les phases finales seront suivies plus rapidement».

Il a également souligné l'importance de créer des droits de douane préférentiels dans le commerce pour faciliter les investissements et les coentreprises, ce qui constitue une étape importante dans le développement futur des relations économiques entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan.

Il a en outre souligné que la consolidation des relations entre les deux pays en mer Caspienne, en tant qu'une mer d'amitié, de paix et de développement, ajoutant que «l'Iran était toujours prêt à développer des relations maritimes et une coopération avec la République d'Azerbaïdjan dans la région de la Caspienne, tant pour l'exploration que pour l'environnement».

Le président iranien a également insisté sur le développent encore davantage de la coopération scientifique et culturelle entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan.

Rohani a évoqué les points de vue communs des deux pays dans les domaines régional et international: «Le gouvernement et la nation iraniens ont toujours été aux côtés du gouvernement et de la nation azerbaïdjanais dans les communautés internationales, et les deux pays peuvent contribuer à renforcer la paix et la sécurité régionales et mondiales».

Il a également invité son homologue azerbaïdjanais à se rendre en visite officielle à Téhéran.



Le président Aliyev s'est félicité pour sa part de la croissance de 70% dans le commerce entre les deux pays en un an «La coopération des deux pays dans le cadre de la commission de coopération économique dans les domaines de l'énergie, de la banque, de l'industrie et des transports a un bon rythme et le développement du projet de corridor Nord-Sud est tout à fait clair».

Il a également appelé l'Iran à coopérer à la construction de centrales électriques en Azerbaïdjan et a déclaré: «L'Azerbaïdjan est prêt à coopérer avec l'Iran sur les champs maritimes de la zone caspienne, y compris l'exploration».



Sur l'importance du Sommet du Mouvement des pays non alignés (MNA), il a déclaré: «Nous voulons défendre les intérêts de tous les États membres dans le cadre de ce mouvement».

