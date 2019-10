Le président Rohani souligne l'unité des musulmans face à la fragmentation

Le président Rouhani s'est entretenu avec le président du bureau des musulmans du Caucase et a décrit les liens religieux entre les liens des nations iranienne et azerbaïdjanaise comme un facteur important pour le développement des relations entre les deux pays.

Lutter contre l'oppression, l'extrémisme et le terrorisme est le devoir de toutes les religions, y compris les musulmans, et nous devrions présenter le visage miséricordieux de l'Islam au monde plus qu'auparavant, a-t-il ajouté.

Rouhani a également déclaré que les voyages entre les deux peuples constituaient une étape précieuse dans le développement des relations et la proximité accrue des nations iranienne et azerbaïdjanaise.

Le président du bureau des musulmans du Caucase a rendu compte de la situation dans la région et en Azerbaïdjan et décrit les relations plus étroites entre Téhéran et Bakou, bénéfiques pour les deux pays et pour la région.



«La religion est actuellement l'axe de l'unité des peuples de la région et de l'Azerbaïdjan», selon lui.

